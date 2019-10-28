媒體新民調顯示蔡英文總統、國民黨總統參選人韓國瑜的支持度雙雙下滑，雖然蔡仍領先韓12％，但不表態者高達28％，另有39％認為韓較體察民間疾苦，比蔡高出11％。韓營發言人何庭歡上午說，民調顯示韓是真正苦心所苦，會透過環台土地傾聽之旅，了解基層真正需求，推出政策牛肉。

何庭歡說，韓營將所有民調都列為參考，該民調除顯韓確有努力空間，另有兩個意義，一是韓國瑜了解百姓心聲的比例高於蔡英文非常多，代表韓身為庶民代表，真正是苦民所苦，「莫忘世上苦人多」是被大家認可的；韓會持續透過土地傾聽之旅，繼續體察民意，了解民意想要的是什麼，推出因應的政策。

二是民調中顯示沒表態的中間選民比例很高，代表這些選民認為蔡政府三年多來沒給民眾過得更好，因此持觀望保留的態度，也會希望兩黨候選人會推出順應民意的政策；韓國瑜會藉由環台傾聽之旅，去了解什麼是順應民意、什麼是地方基層真正想要的聲音，以推出真正可吸引選民的政策牛肉。

至於韓拋出澎湖開放小三通，陸委會卻說10年前已開辦。何庭歡說，韓國瑜是希望澎湖能推出例如固定航班、讓陸客可到澎湖的實質小三通，不是必須透過專案申請或借道金門，希望相關單位不要顧左右而言他，真正正視這個問題；至於要克服海象等實行方法，韓會透過國政顧問團專業的交通組專家學者研討，擬定更確實、具可行性的政策。

(中時 )