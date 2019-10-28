蔡英文總統的論文風波不斷！國民黨立委陳學聖今天指控，蔡英文總統的博士論文和她發表在期刊的論文有20多處相同或相似，已涉及「自我抄襲」。教育部長潘文忠表示，如果接獲檢舉，就會進入學倫處理程序，4個月內有結果。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部的預算，陳學聖質詢指出，蔡英文總統在1983年6月提交倫敦大學博士論文，同時，她在1983年6月也以中文在《政大法學評論》第27期發表一篇期刊文，篇名為「國際貿易中國市場之保護－GATT第十九條，VER及MFA」，兩篇論文涉及「自我抄襲」。

陳學聖說，雖然目前尚不知蔡英文總統的兩篇論文提交日期先後，但根據比對得知，兩篇論文有20多處雷同，包括：一、蔡總統的期刊論文與博士論文第五章內容重複性、相似性極高，有超過一半以上篇幅幾乎可視為英語和中文兩種語言互相翻譯為文；二、蔡總統的期刊論文與博士論文第五章內所有註解，皆無提及存在或引用關係。

陳學聖表示，教育部曾以「違反學術倫理」及「自我抄襲」為理由，除不通過前樹德科大助理教授陳碧雲之副教授資格審定外，並予以3年內（104年7月7日至107年7月6日）不受理其教師資格審定之申請。而陳碧雲遭到這樣的待遇，僅是是代表著作與參考著作有兩個段落約莫超過100字使用文字與順序完全一致，因為沒有正確引註，就被認定「自我抄襲」。

陳學聖表示，蔡英文總統的期刊論文與博士論文間是否涉及自我抄襲，要求教育部檢視後，周三給他答案，以作為他審查教育部預算的參考。

潘文忠回應，學術倫理案件的處理有一定程序，依規定教育部不能行政判斷後就認定教授的論文是否及自我抄襲，因此周三無法給答案。如果陳學聖具體提出檢舉，教育部將受理，並進入處理程序。對此，陳學聖表示周三會提出正式檢舉。

潘文忠說，蔡英文總統是30多年前發表論文，過往到現在關於學術倫理審核的法規及程序規定均有所修正，教育部將秉持「實體從舊、程序從新」的原則，由學術專業來判定是否涉及「自我抄襲」。

教育部高教司長朱俊彰表示，一旦接獲陳學聖的正式檢舉，教育部將受理，會發文政大要求進入處理程序，先進行書面審查，再請校外專家審查，然後將結果送入教評會決議，結果再報到教育部，整個程序要4個月才會完成。

(中時 )