台南市長黃偉哲證實李月娥將到南美館，除予以尊重也認為是美事一樁。(曹婷婷攝)

謝震武妻子李月娥請辭台中市政府市政顧問，將到台南市美術館擔任副館長，南美館今天表示，李月娥在國立台灣師範大學進修期間，受業於黃光男董事長與潘館長，9月間館方就曾洽詢她是否願意來南美館，台南市長黃偉哲27日晚間證實這項消息。他表示，館方2度電告這項人事案，自己予以尊重也覺得是美事一樁。

台南美術館作為國內第一座地方行政法人的美術館，開館至今，已經成為台南市藝術推廣及文化觀光的重要基地，現今的工作要點在於持續向下紮根，服務藝術家，培育人才，進行國際連結等重要工作事項發展。

隨著美術館所要推動的事務及組織發展的向前邁進，南美館董事長黃光男及潘(示番)館長即思考如何讓美術館的組織運作更加堅強。李月娥在國立台灣師範大學進修期間，受業於黃光男董事長與潘館長，今年9月22日，時任台中市政府顧問的李月娥率員來南美館參訪，對於南美館的嶄新氣象十分讚嘆，潘館長也詢問她是否有襄助意願，促成這起美事。

李月娥具有30多年故宮經驗，專長在博物館行銷，公共關係，文化觀光等面向，近期將正式加入南美館團隊，希望共同努力讓南美館發光，推向國際。

南美館潘(示番)館長表示，南美館是地方館舍，但同時也期許國際能見度的力道與作為，為此館方本於任人唯才之原則，希望借助李月娥女士的故宮經驗，一起為地方文化事業努力。

南美館本就有常務與政務兩個副座員額，以目前南美館的的業務量也需要更多優秀人才的支持和支援。期待李月娥女士正式加入南美館團隊，希望共同努力讓南美館發光，推向國際。

(中時 )