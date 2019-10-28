台北大縱走歡樂Lucky Ball活動正式開始 22:132019/10/28 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市政府工務局舉辦「2019臺北大縱走攝影比賽」，台北市長柯文哲（中）出席頒獎給得獎者。金牌得主為勝利章（右），他以《夕彩》作品獲得金牌抱走10萬元獎金。（鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲出席頒獎給得獎者。（鄧博仁攝） 台北市政府工務局舉辦「2019臺北大縱走攝影比賽」，台北市長柯文哲出席頒獎給得獎者。金牌得主為勝利章，他以《夕彩》作品獲得金牌抱走10萬元獎金。 台北市長柯文哲出席頒獎給得獎者，並宣告新一年度台北大縱走歡樂Lucky Ball活動正式開始，歡迎作伙逗陣來為健康而走。 (中時 ) #臺北大縱走 #攝影比賽 #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》柯文哲、連勝文現身為憲政議題表態立場 10:512019/10/25 政治 柯文哲：與其談修憲 不如思考提升政府效能 16:512019/10/25 政治 柯文哲自焚失言風波 柯媽這樣說… 11:372019/10/26 政治 柯文哲談失言：大家相信我認真努力 偶爾講錯話OK 12:112019/10/26 政治 被說「投靠」 林飛帆反嗆柯文哲「我投靠什麼」 17:482019/10/26 政治 柯文哲：將人從民眾黨撈回來是錯誤戰略 18:132019/10/26 政治 林飛帆哽咽 柯文哲再酸：觸及心裡最慚愧部分 09:072019/10/27 政治 今將與蔡英文同框 柯文哲：行禮如儀而已 09:202019/10/27 政治 卓、丁酸柯連任靠綠 柯：只有我可讓藍綠合作！ 09:542019/10/27 政治 柯設廉政規範卻趴趴走接受邀宴？游淑慧轟帶頭違規 14:012019/10/28 政治 生活熱門新聞 好市多羊肉爐秒殺 結帳才發現悲劇 - 生活 好市多雞肉發臭要退貨 網友仔細一看狂譙 - 生活 余苑綺愛吃蔬果仍腸癌？醫曝罹癌主因 - 生活 明起變天降溫6度 北台灣連雨6天 - 生活 下載後刪不了！這些地雷App千萬別點 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。