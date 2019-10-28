台北市長柯文哲出席頒獎給得獎者。（鄧博仁攝）

台北市政府工務局舉辦「2019臺北大縱走攝影比賽」，台北市長柯文哲出席頒獎給得獎者。金牌得主為勝利章，他以《夕彩》作品獲得金牌抱走10萬元獎金。

台北市長柯文哲出席頒獎給得獎者，並宣告新一年度台北大縱走歡樂Lucky Ball活動正式開始，歡迎作伙逗陣來為健康而走。

(中時 )