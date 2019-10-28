澳洲影星休傑克曼（Hugh Jackman）飾演的金鋼狼（Wolverine） 一直是《X 戰警》(X-Men) 系列裡最受歡迎的角色，想不到名字和金剛狼很像的澳洲無尾熊在愛情上也很厲害！台北市立動物園無尾熊館今年總共誕生了5隻無尾熊寶寶，其中最令人振奮的消息，就是去（107）年11月特別從澳洲庫倫賓野生動物保護區前來台灣，擔任無尾熊保育大使的「Wolverine」，和「芙蓉」與「Q妹」配對繁殖成功，目前另外4隻小寶寶都在媽媽們的育兒袋中穩定發育，預計12月中旬前後，就會出育兒袋和大家見面

無尾熊「Grace」（林靜宜攝）。（台北市立動物園提供）

無尾熊館內的大姐姐「芙蓉」，一直都對其他公熊興趣缺缺，就連人氣明星「Q比」和「咖啡派」也多次求歡失敗，保育員可說是使出渾身解數，想促使「芙蓉」配對成功。面對發情徵兆不明顯的無尾熊，保育員通常會用氣味和聲音嘗試刺激母熊，或是將母熊放在公熊的活動棲架上，好讓兩熊方便配對，可惜「芙蓉」依舊毫不領情。但危機就是轉機，隨著去(107)年12月底「Wolverine」正式入住無尾熊公熊館，原本對繁衍下一代沒興趣的「芙蓉」，竟然出現了發情期的各項特徵，起初見到「Wolverine」時，會開始東張西望及興奮抖動，發情期間的「芙蓉」聽到公熊吼叫聲，也會跟著吼叫和下地行走，這些現象都顯示出「芙蓉」被遠從澳洲來的小鮮肉「Wolverine」給深深吸引。

「Q妹」也正在孕育「Wolverine」的寶寶（林靜宜攝）（左）、無尾熊館內的大姐姐「芙蓉」，一直都對其他公熊興趣缺缺（左Emily、右芙蓉）（右）。（台北市立動物園提供）

「Wolverine」和「芙蓉」兩熊彼此看對眼，還順利誕下小無尾熊寶寶，讓負責照養的保育員們大為振奮。「芙蓉」自從當了媽媽後，個性也變得溫和許多，以前的她，容易因為周遭環境的風吹草動感到驚嚇，只要保育員接近，便會緊張得逃跑，首次為人母的「芙蓉」，宛如母性被激起般，膽子變得越來越大、和保育員之間的互動，也比之前好上許多。可惜「芙蓉」尚缺乏育幼的經驗，在一次行走當中，小寶寶因為不慎跌落地面而么折，讓照養團隊感到十分的難過和不捨。

雖然這次「芙蓉」的寶寶沒能順利長大，但是也讓「芙蓉」累積了難能可貴的育兒經驗，未來有機會再孕育小寶寶，相信她一定會是一位堅強又盡責的好媽媽。目前無尾熊館還有4位媽媽正在育幼，這其中「Q妹」也正在孕育「Wolverine」的寶寶，「Joy」們正穩定的成長，小手和小腳也逐漸露出育兒袋，請大家拜訪無尾熊館時，記得要留給牠們一個安靜舒適的休息環境唷！

無尾熊「Emily」（林靜宜攝）。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)