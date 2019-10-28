民進黨立委管碧玲、劉世芳、陳亭妃、林靜儀今日於立法院民進黨團召開記者會表示，國民黨總統提名人韓國瑜目前請假兩周，但是已有政見才剛提出就跳票。管碧玲說，韓國瑜所提政見，荒腔走板的程度，用盡所有的話都不足以批評，希望韓國瑜未來的政見可以更有料。

劉世芳指出，韓國瑜上任高雄市長後，曾說要找國際巨星阿諾史瓦辛格來高雄演講，後來高雄市新聞局說計畫擱置。韓也說要請香港歌手鄧紫棋代言高雄，結果鄧紫棋說沒有接到消息沒有談過。韓還說要找香港藝人任達華擔任觀光大使，結果對方也沒答應過。還有F1賽車要來高雄舉辦賽事，結果沒有聯絡。還有韓說高雄要有國際機場，但高雄本來就有小港國際機場。劉世芳說，高雄市民所期盼的，就是韓國瑜可以用一瓶礦泉水、一碗滷肉飯的精神，讓高雄發大財蔓延到全台灣。但目前還看不出韓國瑜到底要實現什麼政見。

陳亭妃說，韓國瑜在10月16日說小琉球可以收入島費，10月20日說故宮文物可以一次展出，轟動全世界，結果韓國瑜國策顧問團長張善政說是指數位展，但數位展早就已經做到了。10月21日韓國瑜說要駐外大使推廣農產品，外館當通路，但現在農業外銷已經超越過去的數目，連芭樂都已經銷到美國。韓國瑜還說三千公尺以上高山都要建升旗台，隔天又改口說可以考慮。10月25日韓說政府出錢讓大學生、研究生出國留學一年免費，結果算出一年要2700億，後來韓國瑜再改口政府出一半學生出一半，最後變成政府負擔三分之一，學生出三分之二。陳亭妃批評，韓國瑜不斷在開空頭支票，不斷在說假政策。

林靜儀表示，韓國瑜當選高雄市長不到一年，說自己只有周末才去參加選舉活動，但其實周間也沒有好好上班。林靜儀批評，韓國瑜是一個不負責任的市長，現在韓國瑜直接請假，今天已經是第二個禮拜了。林靜儀說，韓國瑜的國策顧問團幾乎都是馬政府時期的官員。而人民已經覺得當年馬政府做得不好，結果韓國瑜又找這些人，講出各種荒腔走板的言論。

林靜儀指出，韓國瑜昨天參加青年座談會被問到台灣65歲以上退休議題，結果韓國瑜回答自己年輕的時候都在喝酒唱歌。前陣子還說我們的鳳凰都飛出去、雞都進來，嚴重歧視台灣的新住民、移民、移工、留學生，後來又暗示所說的雞都在從事特種行業。

管碧玲說，經過整理後大概可以將韓國瑜這段時間的發言分成幾類：1.胡謅，像是三千公尺高山設升旗台。或是說澎湖小三通，但不知道澎湖早已小三通；2.轉彎，像是補助年輕人留學，故宮文物展大轉彎。管碧玲建議韓國瑜，政見不能跟作文比賽一樣胡亂說話，管碧玲希望韓國瑜不要再鬧笑話，不要再害高雄被人取笑。

(中時 )