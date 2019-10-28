洪秀柱說，自己個性很麻煩，選區越是艱困她越是甘之如飴。(莊曜聰攝)

國民黨立委參選人洪秀柱今天上午出席大台南婦女會領導幹部工作研習會，受到台下群眾熱烈歡迎，不只高喊「凍蒜」，還成了「迷姐迷妹」爭相與她合影，也有人當場送上八仙果，要讓「燒聲」的柱柱姐恢復元氣，洪秀柱先是搏感情，指出國民黨選舉都是靠這些「查某人」的支持，也再次強調參選理念，越艱困的地方越有成就感，這陣子勤跑基層，大家說第6選區綠油油，她「才不信這一套！」

這場在新營實踐堂舉行活動共有300多位各區婦女會幹部出席，除了邀來洪秀柱專題演講，也成立總統及6名黨籍立委參選人的後援會，包括蔡育輝、林燕祝都出席這場活動，現場氣氛熱烈。

洪秀柱因為連日跑攤疲累「燒聲」，但仍精神奕奕，她說這些婆婆媽媽在選舉中扮演重要角色，拜票、拉票、跑攤等，可以說國民黨沒有「查某人」會倒，逗得台下哄堂大笑。

洪秀柱指出，大家不解為什麼她要到南部的艱困選區，就像她之前曾經說過，黨可以不要她，她不能夠放棄黨，再綠的地方都有藍的支持者，由於對國民黨還有期望，因此不能讓支持者失望、孤單，洪也說她的個性「很麻煩」，哪裡有困難就往哪裡去，不好選的地方勝利了才有成就感。

這陣子勤跑基層後，洪秀柱認為，大家都說南市立委第6選區綠油油，她才不信這一套，也拿自己年紀開玩笑，雖然年紀已經70歲，對外都說自己17歲，這一趟就是要來翻轉台南。

(中時 )