花旗：2025年全球旅遊零售 陸市占率將倍增至16％ 12:032019/10/28 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花旗銀行最新報告指出，中國大陸在全球旅遊零售業的市場佔有率，將於2025年翻倍成長。花旗報告指出，預期在2025年，全球旅遊零售業規模將超過1,300億美元，年複合增長率8％，其中中國的佔有率佔比將倍增至16％。 該行指出，旅遊零售的增長驅動因素包括強勁的旅行需求、高端美容和奢侈品購物，又預計至2025年，中國免稅行業市場規模將增長3倍至210億美元。 (工商 ) #旅遊 #中國 #全球 #花旗 #全球旅遊 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球人壽竹科不動產閒置太久 遭金管會罰100萬 20:312019/10/24 財經 美副總統彭斯中國大陸政策全文 10:292019/10/25 國際 批彭斯演講 華春瑩譏：美國好好照照鏡子 18:352019/10/25 兩岸 「感受澳門美食式」台中大遠百開展 17:442019/10/25 財經 反擊彭斯 陸外交部：傲慢虛偽 該照照鏡子 18:552019/10/25 國際 股臨會通過被收購案 敦南 成美商達爾子公司並下市 04:102019/10/26 證券．權證 拒吃國際悶虧 得先搞定兩岸 04:102019/10/27 政治要聞 《翻爆旺旅遊》秋冬瘋旅遊 打卡新亮點不藏私 11:252019/10/27 生活 大陸加緊衝刺半導體業 04:102019/10/28 論壇廣場 統一投信：中國高收債Q4盤整 進場賺息收 04:102019/10/28 產業特刊 兩岸熱門新聞 瑞銀：英脫歐風險降 英鎊區間震盪 - 焦點新聞 - 旺報 東風-17快狠準 技術領跑世界 - 焦點新聞 - 旺報 北京遭遇入秋以來最強大風 PM10飆升 - 兩岸 - 旺報 四中全會登場 外媒：習近平面臨內外考驗 - 兩岸 - 工商 黃奇帆：人行可能成為最早推出數位貨幣的央行 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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