花旗銀行最新報告指出，中國大陸在全球旅遊零售業的市場佔有率，將於2025年翻倍成長。花旗報告指出，預期在2025年，全球旅遊零售業規模將超過1,300億美元，年複合增長率8％，其中中國的佔有率佔比將倍增至16％。

該行指出，旅遊零售的增長驅動因素包括強勁的旅行需求、高端美容和奢侈品購物，又預計至2025年，中國免稅行業市場規模將增長3倍至210億美元。

(工商 )