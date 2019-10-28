大陸國家主席習近平稱要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口。人行科技司司長李偉28日表示，商業銀行要深度研究區塊鏈技術運用，建立安全保障體系。

李偉28日出席在上海舉行的外灘金融峰會，他稱，區塊鏈技術在數位經濟中有巨大潛力，可以有助商業銀行控制風險，減輕中小企業貸款難度，商業銀行轉型要重視區塊鏈技術應用。他又透露，人行正考慮在大灣區開展基於區塊鏈基礎的貿易金融試點。

中共四中全會定於28日到31日在北京召開，中共中央政治局上周就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習。習近平強調，區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新和產業變革中起到重要作用，要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，加大投入力度，著力攻克一批關鍵核心技術，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。

習近平此言一出，再度帶動區塊鏈熱潮。大陸國家外館局副局長陸磊27日就指出，除了傳統意義上的金融業態、匯兌和市場，還要特別需要關注數碼金融和金融科技的迅速發展，外管局正在推動區塊鏈技術和人工智能在跨境貿易融資、宏觀審慎管理中的應用場景。

(工商 )