張艾亞改名「愛雅」後星運更旺，她近日到台中擔任服飾品牌一日店長，分享自己的穿衣品味，她平常工作經常選擇洋裝、連身褲，私下打扮輕鬆，她坦言，「這次合作後，發現私服也能更講究，比如大襯衫配黑褲就是輕鬆又小露性感。」

外界好奇女明星的穿衣哲學，愛雅現場親揭穿搭小心機，她藉由健身跟勤敷面膜維持體態與美肌，「我會選擇透膚上衣，或是稍微露肩的衣服打底，在室內時能夠小露性感，也能展現女性特質。但我喜歡中性打扮，其實也有一種偷穿男友衣服的概念，像是大襯衫、男友感的牛仔褲。」至於NG穿搭，她直言最怕全身亮晶晶的搭配，或是碎花點綴一整身，她通常都會婉轉建議對方，「這套我不會穿。」間接表達對衣服的看法。

愛雅透露穿搭秘訣。（iROO提供）

愛雅目前單身，不急著戀愛，她享受目前的自在生活，「現在自己過得挺好，希望找到1+1大於2的另一半，結不結婚現在覺得緣分更重要，不過我明年真的想去凍卵，因為太喜歡小孩了。」

(中時 )