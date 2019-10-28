新北市貢寮區的草嶺古道的芒花季即將在11月9日開跑，歡迎遊客登山健行，體驗東北角豐富的自然生態與人文風情。（東北角風景管理處提供／吳康瑋基隆傳真）

新北市貢寮區的草嶺古道的芒花季即將在11月9日開跑，歡迎遊客登山健行，體驗東北角豐富的自然生態與人文風情。（東北角風景管理處提供／吳康瑋基隆傳真）

滿山芒花盛開，銀白花海美麗又好拍！位處新北市貢寮區的草嶺古道的芒花季即將在11月9日開跑，歡迎遊客登山健行，體驗東北角豐富的自然生態與人文風情，在秋意微涼的時節，感受這條古意盎然、兼具知性與感性的草嶺古道。草嶺古道是清朝時期淡水廳到噶瑪蘭廳的淡蘭古道中，最後僅存的一段，途經新北市、宜蘭縣分界山的「草嶺」，因此被稱為草嶺古道。秋天的時候，古道旁邊將會盛開滿滿的芒花。

每年在秋芒的銀色浪濤中，由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處主辦的「草嶺古道芒花季」吸引許多民眾前往賞芒花、健走，並細心構思各項小活動，陪伴遊客度過快樂的時光，而在草嶺古道北邊入口就可遠望坑親水公園，選擇從這裡進入，秀麗的山水將會被徹底療癒，不僅可以欣賞到美麗的溪谷、梯田，也可呼吸到最新鮮的空氣，尤其坐在公園中的木涼亭中，用最好的視野享受這國寶級的景觀，更是享受。

活動中特別邀請國立臺灣交響樂團，在11月9日開幕日上午10點在福隆、下午3點在大里兩地遊客中心演出銅管五重奏，陪伴遊客在秋日樂音中，感受已有兩百年歷史的古道風情與感動。草嶺古道長約8.5公里，途中有雄鎮蠻煙碑、虎字碑等古蹟，於制高點埡口可遠望龜山島和滿山的芒花。活動期間的每個例假日下午1點30分，，在埡口涼亭也會舉辦山賊「一劍高下」、護管所舉辦神秘商人「一筆不出二虎」、「官兵抓強盜」三項角色互動遊戲，讓草嶺古道芒花季豐富又有趣。另外，年底前到合作店家出示東北角之友粉絲專頁按讚即可享有優惠！

接駁車資訊，福隆遊客中心－遠望坑街口班次，上午8點至下午15點30分，約15分鐘1班；大里遊客中心－福隆遊客中心班次，上午11點30分至下午16點00分，約30分鐘1班；活動期間之週六、日，從福隆起站的台灣好行「黃金福隆線」配合繞行至遠望坑街口(接駁車皆需付費，請自備零錢)。

(中時 )