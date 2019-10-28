台北市長柯文哲28日出席台北大縱走攝影比賽頒獎典禮暨步道成果展，會後接受媒體聯訪，對於民進黨雖然在總統選情，現任總統蔡英文持續領先國民黨總統人選、高雄市長韓國於，但政黨票的部分，民進黨面臨民眾黨挑戰。柯文哲直言，他每次都跟那些幕僚講，「民進黨治國不怎麼樣，選舉還是一流」。（鄧博仁攝）

台北市長柯文哲。（鄧博仁攝）

民眾黨積極布局立委選舉，有綠營人士評估北市最差狀況3席掉2席，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲28日面對詢問，民進黨一直攻擊是擔心選票和民眾黨重疊，柯回說，考第一名的條件是第二名考得比你差，但讓第二名考不好的方式不應該是偷走橡皮擦、鉛筆拿走。

綠營評估北市立委選情，面對民眾黨積極從藍綠搶中間選票，最差情況3席掉2席（第一及第五選區），柯文哲今被問到是否考慮在第一選區（士林、北投）提人選，他說，民進黨治國不怎麼樣，但選舉還是一流。

柯文哲指出，2016年大選前一周，時力還有14至16％支持度，但一選下來只剩6％，雖然是當年時力操作錯誤，只有提6席讓民進黨操作把票投給時力浪費掉，一下子硬是降10％，坦白講選舉也是專業，只是他不喜歡這種專業，正事不幹每天都在想選舉，所以就是盡力啦，該做的事情做就好了。

至於民進黨一直攻擊是否擔心選票和民眾黨重疊？柯文哲表示，有時候認真做事，選民自然會支持你，他以考試舉例來說，考第一名的條件是第二名考得比你差，但不是讓第二名考不好的方式是偷走橡皮擦、鉛筆拿走，批評不認真做事，也不應該每天都在想攻擊別人。

此外，有綠委批民眾黨沒有提出政策、沒有理念，柯文哲說，慢慢還是要推出，這國家需要的是導正，正常一點就好，台灣人會比新加坡人笨嗎？不可能，比新加坡不努力嗎？他才不相信，但很明顯過去20年，還是要承認很多不進步原因是內耗。

柯文哲強調，他在2014年講過很多遍，台灣社會是非對錯大家都曉得，但常是對的事沒有人做，錯的事一直在做，所以有時候還是需要從國會有導正的力量。

(中時 )