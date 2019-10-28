岡山市北區的JR岡山站附近的新幹線車輛基地28日上午4時25分左右停電，使得新幹線一時無法發車至岡山車站。JR西日本調查原因時，在基地內的配電盤中竟發現老鼠的屍體。

JR西日本指出，老鼠誤闖配電盤後觸電，使得電路短路造成停電。JR西日本花了2個小時才將配電盤修復，停電造成3班新幹線最多延遲27分鐘，共600名乘客受到影響。

(中時電子報)