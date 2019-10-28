新幹線車輛基地停電 原因竟是老鼠 12:102019/10/28 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 JR西日本九州新幹線。(示意圖，黃菁菁攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 岡山市北區的JR岡山站附近的新幹線車輛基地28日上午4時25分左右停電，使得新幹線一時無法發車至岡山車站。JR西日本調查原因時，在基地內的配電盤中竟發現老鼠的屍體。 JR西日本指出，老鼠誤闖配電盤後觸電，使得電路短路造成停電。JR西日本花了2個小時才將配電盤修復，停電造成3班新幹線最多延遲27分鐘，共600名乘客受到影響。 (中時電子報) #新幹線 #停電 也許您會感興趣 推薦閱讀 最強颱襲日26死 新幹線車庫淹大水畫面曝光 11:162019/10/13 生活 北陸新幹線120節車厢泡水 專家：最糟變廢鐵 15:592019/10/13 生活 超級VIP！日皇和皇太子「待遇規格」大不同 10:012019/10/22 國際 PG＆E：加州限電可能還要10年 04:102019/10/24 全球財經 北車大停電 變壓器燒毀摸黑3小時 10:382019/10/27 生活 國際熱門新聞 躲了5年都沒事 IS首領遭他們背叛 神秘藏身處曝光 - 國際 川普：巴格達迪被軍犬追至走投無路 哭喊哀嚎自爆而死 - 國際 有錢好辦事！越南各級偷渡價碼途徑曝光 - 國際 英國貨櫃車39死命案 死者多為越南人 - 國際 俄羅斯怒批這國是「國際土匪 」 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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