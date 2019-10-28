6旬婦墾丁撿菜落海 救上岸無生命跡象 12:172019/10/28 中時 謝佳潾 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 63歲婦人在墾丁最南點撿海菜落海，救上岸後無生命跡象。(民眾提供／謝佳潾屏東傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 墾丁海域最南點稍早傳出有名63歲婦人在撿拾海菜時，不慎落海溺水，經海巡與附近漁船、水上摩托車業者合力救援下，目前已救上岸但無生命現象，現送恆春旅遊醫院搶救中。 (中時 ) #落海 #生命 #婦人 #墾丁 #海菜 也許您會感興趣 推薦閱讀 婦半夜爬高要跳下 警就地取材當防護 12:372019/10/25 社會 特戰指揮部協處交通事故 展現國軍愛民精神 13:362019/10/25 社會 韓國瑜與菜農座談會 婦人砲轟同婚立法 20:022019/10/25 政治 外出捻香迷途 蘆竹熱心員警助返家 20:062019/10/26 社會 汪紹綱攝青春 不穩定中發現頑強生命力 20:472019/10/26 生活 誤踩油門落海 身障男靠竹竿救起 10:582019/10/27 社會 墾丁大街驚見阿伯遛梅花鹿 網笑：女孩摸牠屁屁 16:152019/10/27 生活 基隆漁船翻覆5人落海 海巡漁船合力救人 20:082019/10/27 社會 台中清水8旬婦 慘死火車輪下 10:582019/10/28 社會 Nespresso創造永續價值 開創咖啡膠囊新生命 11:152019/10/28 生活 社會熱門新聞 北港香爐？7男警與1女警搞不倫 - 社會 怒開保時捷撞門市 下場竟是這樣 - 社會 廚房1幅畫竟是700年前大師真跡 婦賣2.3億變富婆 - 社會 女想要全壘打！ 他帶槍衝刺GG了 - 萬象 下葬4月亡妻突來電 夫墓園驚見真相… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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