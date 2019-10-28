湖人前鋒安東尼戴維斯持球闖入禁區，遭遇黃蜂中鋒席勒阻攔。(美聯社)

Can’t keep him off the glass 💪💪 pic.twitter.com/91hPrqcSTg — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 28, 2019

「皇眉連線」威力徹底展現！湖人28日上半場先靠「一眉哥」安東尼戴維斯橫掃禁區，接著下半場換「小皇帝」詹姆斯接手，終場120比101輕取黃蜂，「魔獸」霍華更打出加盟湖人代表作，全場8投全進，貢獻16分、10籃板與4火鍋。

安東尼戴維斯第1節就展現全能球風，打滿12分鐘的他，投8中6，含三分球投3中2，貢獻16分、5籃板、1助攻、1抄截與2火鍋，無論在攻守兩端，簡直無所不在，反而是詹姆斯首節相當客氣，得分掛零，只拿5助攻、2籃板。

不過黃蜂打來可圈可點，靠著席勒、布瑞吉斯內外聯手，持續緊咬比分不放，打完上半場，湖人僅以63比62領先，不過湖人第3節換上卡魯索主控，一舉改變場上走勢，湖人末節一開始就打出17比4猛攻，轉眼擴大領先到20分之多。

畢竟有了卡魯索幫忙控球，徹底解放了詹姆斯的進攻火力，讓他末節接連靠著強行切入取分，光在下半場，他就拿到16分，也讓黃蜂的追分希望完全破滅，打到最後2分鐘，兩隊就把主力全都換下，畢竟場上勝負已經沒有任何懸念。

安東尼戴維斯最後拿下全隊最高29分，外加15籃板、3助攻、3火鍋，詹姆斯也有20分、12助攻與6籃板，庫克12分、8助攻，麥基與波普各有10分；黃蜂以布瑞吉斯23分最高，席勒與洛席爾各拿19分，貝肯15分、6籃板。

(中時電子報)