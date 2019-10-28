有平面媒體公布最新民調，蔡英文總統領先國民黨總統參選人韓國瑜12個百分點，台北市長柯文哲28日對此表示，他不要當政治評論家，反正每天晚上call in節目都可以看，不過他還是說，蔡總統贏還是會贏，但差距會縮小。

最新民調指蔡總統民調贏韓國瑜12個百分點，有3成9選民認為韓較蔡能體察民意，柯文哲今早出席台北大縱走攝影比賽頒獎典禮，面對媒體詢問他先是表示，不要當政治評論家，反正每天晚上call in節目都可以看，接著又說，贏還是會贏，但差距會縮小。

至於韓較蔡能體察民意，柯文哲指出，韓還是地方民代出身，也不會奇怪，每個人跟過去背景還是有關係，韓當過立委、議員，有一段時間當北農總經理，這些都有關係吧。

此外，有媒體問及韓國瑜說還好有3位當過部長的副市長讓高雄市民有優質服務，按這邏輯需要幾位副總統？柯文哲說，已經到這地步，講什麼都沒有用了，算了，就咬緊牙關去選。

韓國瑜一天一政見讓人倒抽一口氣？柯文哲則建議，沒有啦，有時候不要講，反而民調會比較高。

(中時 )