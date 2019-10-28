苗栗縣驚傳拍攝石虎生態的紅外線自動攝影機遭竊38台，經苗栗縣警竹南分局等單位全力查辦，逮獲2名嫌犯，並追回31台相機，苗栗縣長徐耀昌28日上午偕同縣議長鍾東錦及多名議員，前往竹南分局頒獎表揚警方破案有功人員，徐耀昌特別呼籲大家要支持野生動物保育工作，生態多樣性是苗栗的珍貴資源，保育議題是每位縣民都需關心的義務與責任，期勉大家要多為生態的永續而努力。

苗栗縣警竹南分局是在日前接獲縣府農業處委託研究團隊報案，指稱該公司因研究需要，裝設在苗29線、台13甲線等郊區，用來監測石虎等保育動物所用的專業紅外線感溫攝影機遭竊，接著，農委會特有生物保育中心也來報案遭竊攝影機，共計38台失竊，竹南分局受理後立即層報，由局長翁群能指示竹南分局長張文川成立專案小組，並指派刑警大隊、大湖及苗栗等分局同時協助投入偵辦。

專案人員經查38台攝影機遭破壞手法一致，研判應為同一組竊嫌所為，於24日拘提2名嫌犯，並找回31台感溫攝影機，並利用科偵技術救回已刪除的記憶卡影像資料。

28日上午8時許，苗栗縣長徐耀昌，縣議長鍾東錦多名議員即抵達竹南分局，表揚有功人員頒發破案獎金，徐耀昌對警方專業用心表示高度肯定。他發現救回的紅外線攝影機，所偵攝到的野生動物相當多元，包括石虎、山羌、野豬、藍腹鷳、藍鵲、野鹿……等，因此，他特別呼籲大家要支持推動野生動物保育工作，生態多樣性是苗栗的珍貴資源，因此保育議題是每一位縣民都需關心的義務與責任，期勉大家要多為生態的永續而努力。

(中時 )