女衝浪客體力不支受困礁岩，海巡順利救援（第一三岸巡隊提供／莊哲權台東傳真）

台東縣東河鄉無名橋附近海域，28日上午發生1名女性衝浪客疑似體力不支無法自行上岸，受困約距岸200公尺處的礁岩上險象環生，海巡署第十巡防區獲報，立即派遣第一三岸巡隊及第十五海巡隊疾速前往救援，投放繩索將該名女性搶救上岸，隨即轉送馬偕醫院救治。

第一三岸巡隊表示，今天上午有2男2女在無名橋岸際處下水衝浪，其中1名女性衝浪客因體力不支無法自行上岸，與同行3名友人留滯在海上礁岩處待援，岸上民眾發現後立即撥打海巡118專線報案。

海巡人員抵達現場後發現海上有4名衝浪客於距無名橋岸際約200公尺處礁岩上等待救援，海巡艇抵達該海域立即以投放繩索方式將該女性衝浪客等人員救援上船返回富岡漁港，並由救護車轉送台東馬偕醫院進行詳細檢查及診療。

第一三岸巡隊呼籲民眾從事海上或岸際水域遊憩活動時，應隨時注意風浪與自身安全，也要衡量自身體能狀況，以免發生危險。民眾若發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打海巡署118服務專線，將立即派員馳赴救援。

(中時 )