台中火力發電廠9月被查獲放流水污染物「硼」超標24倍，台中市環保局長吳志超今（28）日表示，10月再查獲1-4號、9-10號機組「硼」超標26倍與28倍，3處將各自重罰2000萬元，開罰史上最高6000萬元罰鍰！中火今年至今累計廢水違規高達7次、合計重罰超過8500萬元！

中火上半年廢水超標被查獲4次，累計開罰2500多萬元，加上今日遭開罰6000萬元，已創國營事業史上開罰最高紀錄。

吳志超強調，限期中火11月15日前提出改善計畫書，並於12月完成改善，改善期間仍將持續抽查放流水質，汙染濃度不得高於前次抽驗數值，改善期滿後則須符合放流水法定標準，「若再違規將連續重罰，不排除勒令停工！」

新聞局長黃國瑋指出，中火10月提送陳述意見書說明，已加速設置廢水處理設備，預計12月可全面改善完成，並承諾即刻起5-8號機組自主減產50%，從源頭降低汙染排放；但「硼」嚴重超標，仍將依水污染防治法第58條規定，針對3件汙染行為分別開罰最高額度2000萬元，總計重罰6000萬元。

(工商 )