鍾欣怡與製作人老公孫樂欣2014年結婚，婚後育有一對子女，兩人時常直播展現幸福，27日是兩人結婚紀念日，兩人在直播中首次坦誠，去年年底兩人曾有長達半年的「冷靜期」，鍾欣怡坦承，有過兩次以上「你不適合我」的念頭。

當時從孩子教育，到工作細節，甚至連彼此的說話口氣都會互相嫌棄，不僅彼此之間看對方不順眼，甚至萌生離婚念頭，孫樂欣首次透露，「當時的確有想離婚的打算，兩人關係降到冰點。」起因在於，婚後兩人事業開始起飛，鍾欣怡活躍於直播界，加上她妙齡媽咪的形象，也是廠商愛不釋手的代言人，同時又經營電商平台「欣欣牌」成績斐然；孫樂欣則是節目開不停，除了《麻辣天后傳》，還有《叫我神隊友》，兩人原本相處的時間就有限，又忙於陪伴小孩，關係簡直比室友還陌生。

鍾欣怡（左）夫妻結婚紀念日開直播吐心聲。（摘自鍾欣怡臉書）

今年過年前孫樂欣終於忍不住提出「分居」想法，認為兩人如果不學著重視對方的存在，婚姻可能也不保，這才喚醒鍾欣怡，自己忙著經營所有事情，卻忘了經營與老公的婚姻，兩人才終於把話說開，孫樂欣開玩笑表示：「差點以為過年要開口跟大家宣布離婚。」雨過天青的他們更懂得珍惜彼此。

(中時 )