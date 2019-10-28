「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)第5戰前身體不適令國民陷入絕境，太空人只要再贏1場一切就結束了。薛爾瑟到底怎麼了？他原先並沒有受傷，但比賽當天早上醒來時驚覺無法下床，他的頸部和右背部痛到無法動彈，他只好大轉身滾落床下，由妻子攙扶起來。

「我很失望不能登板，我生涯度過很多難關，但這次我根本沒可能上場。」薛爾瑟連換衣服都要妻子幫忙，他在記者會上回答問題必須全身同時轉動，頸部與頭部一片僵硬，類似落枕的症狀。醫生診斷這跟舊傷無關，給他打了一劑皮質素，靜養48小時。只要右臂沒有麻木，應該就沒有傷到脖子。

第5戰賽前薛爾瑟說：「我只希望醫生是對的，希望我能趕上可能要打的第7戰。」結果是太空人拿下G5聽牌了，G6將由史崔斯柏格(Stephen Strasburg)先發，國民得存活下來才能打G7，不然薛爾瑟的季後賽之旅要就此結束。

薛爾瑟是世界大賽首戰的勝投，當時5局用掉112球，雖然體力充沛但壓力可能過大，他坦言這幾天脖子有些不舒服。即使薛爾瑟登板亦不代表國民會贏，然而面對太空人強投寇爾(Gerrit Cole)，國民G5幾乎是直接奉送1勝。

(中時電子報)