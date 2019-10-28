台中市校園品格標語由中華民國全國家長協會發起，聯合台中在地國中小、高中等50多間學校共同推廣。（陳世宗攝）

台中市政府教育局、中華民國全國家長協會為推動品格教育校園扎根，28日共同舉辦「台中市校園品格標語聯合揭牌」，強調禮義廉恥重要性。「品格好、家庭好、學校好、社會也會好！」市長盧秀燕說，身為家長、身為市長推動品格教育責無旁貸，這是一條漫長、艱鉅的教育工程，但不能心急、要堅持推廣。

台中市校園品格標語由中華民國全國家長協會發起，聯合台中在地國中小、高中等50多間學校共同推廣。今日聯合揭牌活動在台灣大道市政大樓登場，由盧市長帶領教育局團隊與各家長協會共同揭牌標語「禮義廉恥」，宣誓台中市全面推動品格教育校園扎根。

盧秀燕表示，社會快速變遷、人際關係越趨複雜，品格教育就越顯重要，但是與其擔心，不如大家結合力量共同推動教育工程；她身為家長、身為市長責無旁貸，更要作為精神指標與所有的家長、教師一同發起，品格是漫長且艱鉅但最重要的教育工程，不能心急、要堅持，秉持耐力、毅力持續推動下去！

揭牌活動包括立委沈智慧及市議員沈佑蓮、黃馨慧、李中、李天生、冉齡軒、朱元宏，教育局長楊振昇、法制局長李善植、中華民國全國家長協會理事長陳彥志、台中市家長會長協會理事長吳政霆、高雄市家長協會理事長洪志和、全國家長會長聯盟理事王修德及多位學校校長等人共同響應。

(中時 )