「皇普莊園」是上市品牌「皇普建設」的台中首發指標大案。（盧金足攝）

台中最強住宅計畫「皇普莊園」，座落台中市正核心，基地為原光華高工的校地，備受矚目。（盧金足攝）

「皇普莊園」從外觀到居家空間導入「Alfa safe專利耐震系統」，戶戶標配「VAF專利潔淨氣流系統」。（盧金足攝）

原本位在台中市北區的光華高工，5年前校區遷移到太平區，占地3400坪的黃金地段，由皇普建設推出百億大案「皇普莊園」，皇普建設董事長蘇永平與光華高工代表在開工儀式中，互贈水琉璃與書法校訓留念，典禮活動非常溫馨感人且具有紀念傳承之意。很多校友對校園變成家園，溫馨又有意義，潛銷時已搶先預約看屋。

在開工慶典當天，也舉辦青春園遊會，歡迎光華校友與家人前來共襄盛舉，不僅有美味餐車外，還有「momo親子天團」與氣墊城堡讓家長與孩子同樂。

不少校友與來賓都表示，活動未開始前，就已經先將舊址校舍、孔廟、興進綠園道巡禮一遍，由於，這裡的生活機能以及環境都很棒，也都相當看好即將公開的「皇普莊園」。

「皇普莊園」周遭集結多所學校與豐富醫療資源，育仁、雙十、一中、新民、曉明、中國醫藥大學附設醫院等，深受高知識族群的青睞；同時，緊鄰大台中車站計畫，擁雙捷運、一中、中醫雙商圈與五大百貨。

「皇普莊園」是上市品牌「皇普建設」的台中首發指標大案，在近年來，上市品牌「皇普建設」積極獵地，在全台都會區購入許多土地，兩年推案總銷上看約250億元，多半鎖定首購、首換族群。

蘇永平示，由於「皇普建設」只選在有產業或機能強的地段推案，針對現代家庭需求，提供最優質好宅，「皇普莊園」除了擁有無法複製的優越地理位置與成熟的生活機能，在市中心能有3400坪土地更稀有，在規劃上也更多元且完善。

「皇普莊園」規畫千坪Villa水池中庭與36項全齡公設一應具全，建築外觀由多種媒材揉製而成，代表自然、城市、人文三者相互融合，簡潔俐落線條更將中庭花園環抱。

中庭花園都依著節氣種下四季花朵與喬木，豐富的生命力從落雨松大道、風鈴木步道，生機盎然地延伸進了歐式中庭，並且還有500公尺休閒步道。

此外，從外觀到居家空間導入「Alfa safe專利耐震系統」，戶戶標配「VAF專利潔淨氣流系統」，即使在看不到的地方，皇普建設加倍用心。「皇普莊園」預計於11月中正式開案，集結眾多優勢，潛銷期預約熱銷佳績不斷。

(中時 )