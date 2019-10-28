國民黨立委宗銘宗。(圖/本報資料照)

國民黨立院黨團今開記者會，質疑港嫌陳同佳來台受審本是一個單純法律事件，但是蔡政府選擇以政治操作處理，結果荒腔走板、顛倒是非，甚至演變抹黑、抹紅在野黨。國民黨團要求內政部、陸委會等相關部會首長下台負責，行政院長蘇貞昌及總統蔡英文認錯道歉負責。

總召曾銘宗表示，要不要接受嫌犯來台受審，當然是法務部、內政部及陸委會的權責，在野黨哪有能力操作？蔡政府政治操作露出馬腳，還構陷在野黨，設計馬前總統、推給理律法律事務所，不但邏輯不通，創作劇情有如天方夜譚，奉勸蔡政府，「操作搞砸了就承認吧！不要再硬拗了，不要把全民當笨蛋了！」

曾銘宗指出，陸委會主委陳明通蓄意影射管浩鳴與特定人士接觸，顯示陸委會對於管浩鳴行程瞭若指掌，國民黨團質疑陸委會，管浩鳴第一次來台為何會找上國策顧問黃承國？是透過誰的介紹？黃承國除了帶他見徐國勇外，還有與誰見面？陸委會必須一併說清楚。

藍委賴士葆痛批，陳同佳案讓蘇貞昌「鬥雞蔡辦總幹事」現形，只要在野黨批評蔡英文，他就立刻跳出來「針鋒相對」，指控對方放假新聞、假訊息。在國會殿堂上與國會議員對嗆，根本早已忘了自己是人民的公僕，國會議員是代表人民監督政府。

首席副書記長陳宜民表示，蘇貞身為行政院長竟然像競選辦公室總幹事般，隨意指控他人、信口開河，還刻意以惡毒「魔鬼代言人」的言詞，羅織罪名把馬英九拉下水，這樣的行政院長已經不適任。藍委許毓仁則怒斥，陳同佳案真正的「魔鬼」是蘇貞昌、徐國勇與陳明通，三人把把全國民眾矇在鼓裡，傻傻看著蔡政府表演「挺香港」、「反送中」戲碼。

(中時 )