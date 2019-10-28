美國總統川普昨（27）日得意洋洋宣布，伊斯蘭國首領巴格達迪（Abu Bakr al－Baghdadi）在美軍圍剿下，哀號自爆身亡，白宮隨後釋出川普與官員在戰情室（Situation Room）觀看美軍突襲行動的畫面，氣氛肅殺企圖展現川普政府的權力，不過前白宮攝影師打臉，指出照片是在美軍展開行動前拍攝的，川普慘遭質疑拍假照，加上桌上一堆亂七八糟的網路線干擾視覺、增添不正式感，讓一心想展現權威的川普瞬間漏氣。

President @realDonaldTrump watches as U.S. Special Operations forces close in on ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi. pic.twitter.com/SAgw4KxM77 — The White House (@WhiteHouse) October 27, 2019

白宮昨日釋出2張川普與官員在戰情室觀看美軍圍剿巴格達迪的照片，2張照片相當類似，僅角度略有不同。畫面中，川普坐在會議桌正中央，右手邊依序為美國副總統彭斯（Mike Pence）、國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien），左手邊則坐著國防部長艾斯培（Mark Esper）、美軍參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）、國防部特別行動聯合參謀部副主任伊凡斯（Marcus S. Evans）。6個人都穿著深色正裝，麥利及伊凡斯更直接著軍服，他們神情緊繃，眼神直盯著前方相機鏡頭。美聯社評論，照片看起來相當正式，捕捉了川普想要展現政府權力的興趣。

不過財經內幕（Business Insider）網站報導，前白宮攝影師蘇薩（Pete Souza）在推特打臉，指出這2張照片拍攝時間是下午5時5分（17:05:24），另外據《紐約時報》（The New York Times）指出，美軍是在華府當地時間晚間6時10分在敘利亞展開圍剿行動，引爆川普「set」照片疑雲。除了拍照時間點可疑，會議桌上一堆沒有接上裝置、散亂擺放的網路線也被認為降低了照片的正式感。

The raid, as reported, took place at 3:30PM Washington time. The photo, as shown in the camera IPTC data, was taken at "17:05:24". https://t.co/XV0MFfFiTt — Pete Souza (@PeteSouza) October 27, 2019

美國前總統歐巴馬2011年5月1日和前副總統拜登、前國務卿希拉蕊及其餘10多名官員擠在會議室監看海豹部隊狙擊前蓋達組織首腦賓拉登的畫面。（圖／美國白宮、美聯社）

川普坐鎮戰情室的照片也被美國媒體拿來和前總統歐巴馬監看海豹部隊狙擊前蓋達組織首腦賓拉登（Osama bin Laden）的畫面大肆比較。財經內幕指出，歐巴馬當時和前副總統拜登、前國務卿希拉蕊及其餘10多名官員擠在一間空間較小的會議室監看畫面，大部分人並未著正裝，歐巴馬也沒有坐在正中央，桌上擺放著咖啡杯，最重要的一點是，沒有人在看相機鏡頭，Lawfare部落格編輯Quinta Jurecic在推特評論，「所有人的焦點不在相機」，「這張照片不是事先set好」。

Vs. this Pete Souza photo. Obama is off to the side (though the eye is still drawn to him, I don't want to underplay that), and it's shot with Souza as a fly on the wall. Everyone is looking not at the camera but at something we can't see. The camera is not the focus. pic.twitter.com/DsXNgtf9gZ — Quinta Jurecic (@qjurecic) October 27, 2019

財經內幕評論，看完歐巴馬的照片，只會留下「這是一群專業人士專注在一個嚴肅工作」的印象：他們正在觀看一個危險的軍事行動，而且無法避免會造成死傷，甚至可能導致嚴重錯誤。反觀川普的照片，似乎看不出他工作中的樣子。兩組照片差異很大，展現兩位總統截然不同的風格。

(中時電子報)