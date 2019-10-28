民眾黨正進行不分區立委人選海選，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲28日表示，自己找一些人，加入海選的人一起綜合考量，還是要讓多元力量可以進來，好處還是很多。至於是否讓市府官員入列？柯回說，還是要尊重每個人意願。

外傳民眾黨海選不分區名單，7男、7女是從第15名開始排，柯文哲今表示，他會找一些人，加入海選的人一起綜合考量，順序可以調整，聽海選的人發表想法滿有趣的，所以開放政府、全民參與、公開透明還是可以實踐，要讓多元力量可以進來，雖然有人說這些事都很多餘，但當市長5年經驗，很多幕僚都是海選來的，可以讓活水流進來，好處還是很多。

至於不分區是否把市府官員入列，柯文哲表示，有時候還是要尊重每個人意願，像他就很喜歡「學姐」北市府副發言人黃瀞瑩去選，但黃不想去選，那也沒辦法，所以有時候還是要懇談，到底有沒有意願，有些人覺得在這裡做得好好的，何必到那個殺戮戰場去，有的人不喜歡啊。

面對部分郭家軍不選是因為和民眾黨有默契或被勸退？柯文哲說，在藍綠都提參選人狀態下，第三勢力要提人，比方說民眾黨會遇到來自綠營的壓力、關說，他猜前鴻海創辦人郭台銘也一樣，最大的關說力量不是來自柯文哲，而是藍營的請託，人活在世界上，不是只有單獨存在，我們有太多社會的連結，所以不選絕對跟他無關。

媒體追問民進黨主席卓榮泰施壓？柯文哲說，施壓？不會啦，卓不會直接施壓，總是會有拜託啦，什麼的，不過是這樣，也不會是卓自己來。被當問到打民進黨是為了製造話題？柯好奇提問，「我打民進黨是為了製造話題？他們打我是為了什麼？」

(中時 )