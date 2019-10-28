澳門賭王何鴻燊不僅家財萬貫且家庭成員眾多，4個老婆幫他添了許多子女，其中，四房所生老么何猷君頭腦好又聰明，相當得爸爸寵愛，而他今年5月突然向大自己6歲的大陸超模奚夢瑤求婚，7月領證結婚，當時被傳雙喜臨門，但雙方沒承認也沒否認，果然在本月24日宣布好消息，奚夢瑤順利產下兒子，是何家第五代長孫，因此高齡98歲的賭王何鴻燊非常高興也極度重視金孫，把自己的名字送給寶貝，給孩子取名為「何廣燊」。

賭王最小的兒子何猷君年僅24歲，已於日前宣布升格人夫兼人父，而太太奚夢瑤生下賭王家金孫，可謂母憑子貴，《搜狐娛樂》一早爆料，奚夢瑤生下第五代長孫，可望獲得天價獎勵，分析賭王有4名太太，共計17名子女，雖何猷君之上，有不少哥哥姊姊都結婚、生小孩，但卻是他讓98歲的賭王抱了第一個內孫，意義非凡。

眾所周知何鴻燊寵妻、寵孩子沒有極限，據以往慣例，只要給賭王家族添了新成員，賭王必定送上高額獎勵金，添個孫子輩就是9位數起跳，而這回何猷君生兒子更是非同小可，是第五代長孫，外界認為應該不是普通的獎勵，而是以9位數做基礎，翻倍贈與。

(中時電子報)