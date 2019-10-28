媒體民調顯示，民進黨總統參選人蔡英文支持度領先國民黨總統參選人韓國瑜12％，韓國瑜競辦副執行長孫大千上午接受廣播訪問時說，韓國瑜落後幅度已呈收歛，從原先15％縮小到8％~10％之間，這是國民黨內部評析的結果，雙方已拉近了。

孫大千上午接受pop搶先報訪問，在提及民調問題時，孫大千表示，看到最近幾份民調比對到藍營內部掌握的訊息，韓落後蔡在10％上下，目前在這樣的局面，這是藍營內部在做的分析跟評估，現在大約在10％以內到10％之間，8到10％這是合理局勢，已拉近了，從原先郭柯聯盟宣布退出總統戰局後，當時落後13到15％，現在不斷在收歛。

孫大千並說，相對蔡英文支持者表態率近9成，韓國瑜支持者表態率僅7成，爭取尚未表態的3成支持者就是韓陣營重要工作。

這次也提入台北市第2選區立委選舉的孫大千也說，他的選情跟很多國民黨立委選情都跟總統大選息息相關，國民黨很多選區選情五五波，成敗就在母雞有多強。

他表示，自已11月18日就要登記，不會退出立委選戰，未來只要韓國瑜有跟蔡英文抗衡實力，要旗鼓相當，他碰上三腳督，對手間彼此又能分票，他只要拿到4成選票就會贏。

(中時 )