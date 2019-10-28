洪玉鳳質詢新市政中心議題。（曹婷婷攝）

前行政院長賴清德在擔任台南市長期間，啟動新市政中心計畫，並由公民選出3處新市政中心地點，台南市議員洪玉鳳今天總質詢問市長黃偉哲到底會不會搬？黃偉哲公開承諾，在他任內不會搬，不管4年或8年都不會變。

洪玉鳳今天在市政總質詢針對新市政中心議題提出質詢，她表示，市長先前曾表達台南市永華市政中心大樓現有廳舍才用20年，如果搬走市民恐無法接受，且新市政中心遷移也會引發炒地皮的疑慮，加上經費龐大，除非中央有補助才考慮。

她並問黃偉哲，現有永華市政中心廳舍狀況，市長要打幾分？任內是否仍會維持雙行政中心？黃偉哲當場承諾，新市政中心有重要性但沒有急迫性，未來他任內市政中心「不管4年或8年都不會改變」。至於，現有永華市政中心廳舍如果總分100分的話，他覺得有85分。

另外，永華市政中心前方的西拉雅廣場，有7000多坪的綠地，原為市警局的用地，但從空氣淨化、景觀及市民休閒綠地等功能來看，希望能保留現狀。黃偉哲也承諾說，在他任內將不會把西拉雅廣場及西側草皮另作他用；至於卸任後他作為台南市民、作為市長的頭家，還是會要求屆時的市長將綠地保留下來。

(中時 )