新屋保齡球館大火造成6勇消葬生火窟，桃園地檢署將矛頭指向前新屋消防分隊長吳尚城等6名消防員在安檢先後放水、2名公所和市府工務局承辦員聯手護航讓違建緩拆，釀成憾事，依公務員登載不實、圖利罪嫌起訴，但桃園地院認為6人只是重點抽測，2公務員只是依電腦分類認定，28日判8人無罪。

2015年1月20日凌晨2點多，新屋保齡球場一場惡火，造成打火弟兄陳彥茗、陳鳳翔、張桂彰、蔡長融、曾重仁、謝君杰6位勇消命喪火窟，平均年齡不到30歲，引發消防改革聲浪，6人最後獲總統府頒發褒揚令，並追晉為小隊長。

桃園地檢署調查發現新屋保齡球館的安全檢查，2011年3月、5月曾如實記載多項缺失，讓業者挨罰1.2萬元，但同年7月起，時任分隊長吳尚城和小隊長謝建勝相繼對同仁「施壓」，導致負責安檢業務的隊員林文智、莊翔智、彭安宗、賴俊鋐接續「放水」。甚至早在2012年就有委外業者直指消防設備故障率高達8成，幾乎沒有設備可以正常運作，6人仍視若無睹，到火災發生前的3年半中，8度填載「安檢合格」。

檢方也指出，前新屋鄉公所工務技士鄭紹春在查報違建時，保齡球館應登載為限定30天內拆除的「A3」類，鄭卻擅自登載為沒有立即拆除必要性的「B」類，送到工務局拆除課審查時，工務局拆除課約僱人員張嘉隆明知登載有誤，卻只將B塗改為A7，延後拆除迫切性，讓重大違建續存。

桃園地檢署2015年5月依公務員登載不實、圖利罪嫌起訴涉嫌放水的前新屋消防分隊長吳尚城、小隊長謝建勝、隊員林文智、莊翔智、彭安宗、賴俊鋐；依公務員登載不實罪嫌起訴涉嫌護航的前新屋鄉公所工務技士鄭紹春、前縣府工務局拆除課約僱人員張嘉隆。

但桃園地院審理後認為，民間消防設備師出具的消防安全設備檢修申報書憑信性有疑慮，無法依此認定消防安全設備有缺失。且4名隊員安檢是採重點抽查、並非逐項檢查，是實務上現行且容許的檢查方式，且抽驗結果確實大致符合規定，認為確實有未能發現缺失的可能，不能因此認定圖利業者，2主官也難認是共犯。

法官也認為，公務員登載不實罪只罰直接故意犯，2公務員是合理依據電腦分類代號去做判斷，沒有其他證據證明填具的代號不實。桃園地院認定8人未有不法，28日宣判無罪，全案仍可上訴。

(中時 )