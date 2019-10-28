香港中聯辦副主任楊建平今日以「愛國三問」為題發表文章指，香港今日之亂，除卻社會民生問題的積怨外，集中暴露了部分港人尤其是青年人對國情認知的偏頗，以至於有人借着「反修例」發洩對國家的仇恨，散播分離和「港獨」理念，竟然可以毫無忌憚、毫不掩飾，足見香港社會國家意識的扭曲已經到了何等嚴重的地步。

據香港《信報》報導，楊建平在文中提及母校南開大學創校校長張伯苓著名的「愛國三問」， 而環顧眼下之香港，讓他也心生「三問」。「一問，你了解今天的中國嗎？」他指，如今中國經濟總量居世界第二，而中國政治制度，如果拿美國式民主做標準，恐怕永遠不合格，因為中國不搞多黨制和三權分立，但一黨執政、多黨合作、政治協商的制度更適合中國國情和快速發展的需要。他又指「經濟很強，政治很糟」，是西方社會強加於中國的標籤，是一個難以自圓其說的悖論，騙了太多香港人。

「二問，你能脫離中國嗎？」，楊建平指，香港從來就是中國的領土，回歸後是中國的一個特別行政區，那些舉着美國旗、英國旗遊行示威的人，大概是想讓外國政府來保護他們，想讓外國主宰香港。可惜現在早已不是近代史上任人宰割的舊中國了，中國政府和14億國人不會由着他們喪權辱國。

「三問，你看到中國的未來嗎？」楊建平稱，中國的發展藍圖已經繪就，到本世紀中葉將建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。這也恰恰是香港「一國兩制」50年不變的節點，「兩制」相得益彰，香港和祖國共享榮光。中國的發展是任何力量都阻擋不了的，經濟總量居世界第一已是指日可待。這不是妄想，制度優勢和經驗積累，以及14億人的戮力同心，終究會讓中國夢變為現實。

(中時 )