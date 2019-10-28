今年衛福部首度把原民中低收入假牙補助年齡從65歲下調至55歲，但立委陳瑩亟力爭取不排富的假牙補助，原民會再編列6千萬預算，未來55歲以上無論收入情形，只要是原住民就能享有每案3萬元的假牙補助。

為保障老人口腔健康，維護老人生活品質與尊嚴，衛福部98年度起編列預算補助中低收入老人裝置假牙。從2018年起將55歲以上、中低收入的原住民納入補助對象，衛福部每案補助4萬元。據統計，原住民低收入戶有30901人、中低收入有21519人。。

立法院內政委員會今天審查原民會預算。「如果有人要擋這筆預算，就要跟他拼命」，立委陳瑩強調，目前是中低收入原住民55歲以上才可以申請，預計明年就可以不排富也有補助，但離明年時間僅剩2個月，原民會尚未公布相關辦法，族人詢問要去哪裡申請？怎麼申請？，要求原民會在公告前應通知地方政府，及早做準備。

原民會主委夷將‧拔路兒會後受訪時表示，排富的部分由衛福部編列，原民會僅編列未排富的部分，此次為首次申請，無法掌握實際的數字，因此編列6千萬預算執行；原民會官員說，據統計，55歲以上原住民約有11萬人，目前假牙補助包括衛福部、地方政府加碼補助等，如果再加上原民會假牙補助就有3種假牙補助，希望地方政府能夠用單一窗口協助原民朋友申請。

最後，該筆預算並未被凍結或減列，造案通過內政委員會審議。

(中時 )