被點名的15款惡意廣告App。（圖／摘自sophos）

手機App五花八門，你是不是有時候連是甚麼功能都還搞不清楚，就糊里糊塗下載了？根據資安公司調查，在Google Store發現15款惡意廣告App，不但會不時的跳出廣告頁面，而且無法關閉，最令人痛恨的是，誤載這些App後，它們竟然會隱藏在看不到的地方，讓你想刪都刪不掉！

資安調查公司Sophos指出，這15款App，通常會偽裝成有用的工具來吸引用戶下載，當用戶從Google Play Store下載後，會不斷的跳出惡意廣告，以賺取廣告收益，但是你卻無法從桌面上找到它、直接刪除。

Sophos列出下載這些App後，可能會出現的問題：

1. 第一次點擊後會跳出「該應用程式與您的設備不兼容」訊息

2. 跳出App無法使用的畫面，引導你到Google Play Store

3. 誤導你跳到Google Maps畫面

4. 惡意App會啟動程式碼，自動在應用程式列表中刪除

5. 無法從桌面或應用程式列表中刪除

6. 偽裝成別的App名稱，故意讓你找不到

Sophos提醒，每一款惡意App的情況不同，有的會在後台偽裝成與Google類似的圖示，只能從檔案大小發現端倪，最好的預防方法就是不要下載來路不明的App，如果真的誤載、又無法找出惡意App的藏身之處，最後也只能恢復原廠設定。

(中時電子報)