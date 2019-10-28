大陸A股受到上周大陸中央定調加速區塊鏈發展，除三大股指開盤走高外，28日區塊鏈概念股早盤集體大漲，板塊漲幅超過8%。據新浪財經報導，其中新湖中寶封單超1300萬手，包含浙大網新、先進數通、遠光軟體、禦銀股份、安妮股份、科藍軟體等超過百檔個股集體漲停。

中泰證券最新研報認為，伴隨此次區塊鏈產業生態戰略地位提高，應該從三條主線把握相關投資機會。第一是在官方強調「核心技術自主創新重要突破口」的區塊鏈主題投資相關機會。

第二是受區塊鏈技術應用驅動的金融創新利好的大金融板塊，第三則是區塊鏈、5G及AI等資訊技術已經成為謀求競爭新優勢的戰略方向，建議關注以硬科技引領的科技創新類企業。

大陸中共中央政治局24日下午就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第18次集體學習。大陸國家主席習近平在會中明確表示，將區塊鏈作為大陸核心技術自主創新的重要突破口，且將加快推動區塊鏈技術和產業創新發展，並在區塊鏈的基礎及創新研究及推動區塊鏈和實體經濟深度融合等方面提出要求。

(旺報 )