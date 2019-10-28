5名婦人2014年在網路部落格「柳柳嚴選」介紹下，先後懷著身孕遠赴美國，以不實「前置胎盤」等診斷書，在美剖腹生產，除讓小孩擁有美國人籍，還回台詐領海外醫療保險理賠，遭險公司提告。台北地檢署調查時，因5名婦人均賠償保險公司，獲得和解，今給予5人緩起訴，期限1年。

檢警調查，網紅「柳柳」(柳昭薰)，在部落格記錄赴美生產的過程，分享她懷孕時過美國海關時的應答技巧，以及在美生產後回台辦理健保退費、申請保險理賠的方法，受到不少孕婦關注。

柳女自2013年起經營「柳柳嚴選美國月子服務網」，提供諮詢、代辦服務，事後保險公司報案，檢方依詐欺等罪起訴柳女，新北地院判柳女徒刑1年，全案現在二審審理中。

檢警依據柳女資料，查出經柳女媒介赴美生產的5名婦人，包括懷第一胎的科技新貴妻子，也有已經生過2胎的女子，因為戶籍在台北市，依詐欺、偽造文書罪嫌移轉給北檢偵辦。

北檢查出，5名婦人分別以在美取得的不實剖腹產診斷單，分別向保險公司詐領數萬元到30萬元保險理賠，經檢方調解後，5人全數償還保險公司，雙方達成和解，檢方因5人沒有前科，犯後態度良好，均給予緩起訴處分。

(中時 )