2019台中市體育嘉年華會11月9日將在大甲體育場登場，規劃籃球、滑輪溜冰、扯鈴等多元賽事，還有運動體驗及精彩表演，更有好康摸彩活動。副市長楊瓊瓔28日表示，台中市體育嘉年華會每年吸引超過2萬人參與，已成為地方重要體育盛事，邀請市民踴躍參與，運動健身外還有機會抽中機車、液晶電視及自行車等4千多項好康獎項。

楊瓊瓔表示，台中擁有良好體育風氣及運動環境，今年全國運動會於10月24日閉幕，台中市代表隊勇奪55金、54銀、44銅的亮眼成績，市長盧秀燕十分重視全民運動發展，積極規劃運動基礎建設，體育嘉年華會11月9日將在大甲體育場展開，希望藉由運動賽事行銷台中之美，也爭取各多國際賽事到台中舉辦。

台中市體育總會秘書長楊永昌說，台中市體育嘉年華會自91年起已連續舉辦18年，今年以親子健行活動拉開序幕，並有包括籃球、滑輪溜冰、扯鈴、槌球等運動賽事，還有豐富運動體驗及精彩表演，像木球、模擬飛行器、漆彈、飛鏢、舞龍舞獅、元極舞、太極拳、土風舞等，適合不同年齡層民眾。

楊永昌強調，另為鼓勵民眾參與，主辦單位區分4個時段發送摸彩券及闖關卡，有機抽中包含2部機車、6台液晶電視、40台自行車及400份日式雙耳鍋等優質好禮，另有14項闖關活動，民眾只要集滿12個戳章，即可兌換精美背包1個，4000個背包，贈完為止。

(中時 )