2020總統大選，藍營認為韓蔡差距縮小，文化大學新聞系主任胡幼偉說，在競選方法上韓打到蔡要害，韓國瑜就是靠一張嘴，活活講垮了蔡英文和民進黨的江山，而蔡英文卻無法對戰，因為她的口才和個人魅力實在太差！

胡幼偉在臉書表示，雖然類似的場面已經看了無數次，剛才看完韓在雲林南聖宮前的講話，還是覺得很感動。他每次看這樣的直播影片，都要求自己先把頭腦歸零放空，就以一個普通選民的心情來看這個造勢場合的氛圍和韓的即席演講。

胡幼偉說，他每次看，都覺得韓真的是會講話，有感染力，能帶動選民的熱情。他講過很多次，中外都ㄧ樣，能鼓動民心士氣的候選人，當選的機會就比較大。蔡英文和民進黨已經無法帶動基層選民的熱情，蔡連辦大型造勢活動都不敢了，他不相信蔡還能勝選。

胡幼偉指出，蔡現在眼睜睜看著韓的旋風席捲南台灣，再一路往北挺進，毫無招架能力。關鍵之一，在於蔡沒有韓那種講話的能力與魅力；一面對群眾講話，場面必然馬上冷下來。所以，韓直接面對選民拼命講，正是在競選方法上打到了蔡英文的要害。

胡幼偉分析，韓的策略其實很明顯，就是吃定蔡沒能力和膽量，以全台灣各縣市為擂台，和他在面對庶民講話上直球對決、一較高下。所以可以這麼說：在競選方法上，韓就是用他那張嘴，活活講垮了蔡英文和民進黨的江山，而蔡英文卻沒辦法出來對戰，因為她的口才和個人魅力實在太差！

胡幼偉進一步說，最近一兩年流行「話語權」，韓現在全台天天開講，競選話語權全在韓身上。有人怕韓失言，勸他少講話，他卻偏偏主張，韓的最大武器，就是他那張嘴！有武器不用，豈不荒唐？

還好韓接受了他的建議，每天全台開講，火力全開，成為當今台灣第一名嘴，韓講得起勁，選民聽得過癮。現在基層瘋韓，就跟早年全台瘋黃俊雄布袋戲是一個樣子。胡幼偉說，只要不累，韓就拼命繼續講吧！一直講到投票前一天，韓自己爽，大家也「哈韓」，爽到最高點，最後就會順利當選了！選舉，就是要那股瘋勁，誰能帶大家瘋起來，誰就會贏得最後勝利！

(中時 )