韓國瑜競選辦公室副執行長謝龍介今天中午接受電台專訪，提到韓國瑜請假拚總統選舉跑全台後，燃起支持者激情，接下來還會在台南舉辦2、3場大型造勢，目前已在尋找至少要能容納20萬人以上的場地，至於關鍵的選前之夜，預計會在北、中、南同時開場，雙北的話，大概會容納一場50萬人，南部則會選在高雄，屆時至少100萬人同時挺韓。

選戰剩下70幾天，民進黨蔡賴配幾乎已成定局，主持人朱學恒說，蔡賴配大致底定，謝龍介則透露，近四周前台南有一場神祕餐會，蔡賴整合的部分在台南已經搞定了。他說，基層跑的立委都知道蔡並不是穩定領先，因此才會催生蔡賴配，賴可以幫忙增加3、4％，這也代表蔡想要穩穩贏。

謝龍介說，他估計韓國瑜後續看好度可以拉到40％，重點就是要從不表態這邊選民找回6％，他以街頭經驗來說，一樣是高鐵跟捷運，但碰到的南北選民結構就很不同，這也是韓國瑜為何從南部開始，因為他輸最多就是彰化以南，但韓最近從南部開始全台跑透透，再度激起支持者熱情，「熱場很重要，群眾熱情找回來，熱度回來就會擴散。」

回到國民黨總統選戰接下來整個戰術，韓的跑法、調性、態度，平心而論，賭爛他的，會再回頭支持他的不多，所以，現在要全力爭取不表態的選票，但要如何分進合擊？韓現在也轉變，「你可以不認同我，但可以聽聽韓說些什麼，再來，就是庶民起義。」

謝龍介說，青年議題重點訴求是爭取爸爸媽媽的票，綠沒有要你投韓國瑜但要你不投韓國瑜，所以父母要如何讓年輕人願意投給韓國瑜，輔選列車現在要有規畫性跟主題，讓現場參與的人發揮二手傳播，這才是重點。

他坦言，前一陣子分進合擊打選戰做得並不好，要如何把擴散力作大，不是只靠大型造勢才，因此，現在培養二手傳播站，才是逆轉勝的一個重要區塊，而且，接下來要辯論也是關鍵。

謝龍介說，韓國瑜跟蔡英文辯論要作到即使不得分也絕對不失分，一定要做足準備，國政顧問團也會準備妥當。他舉例，練習全壘打，一上場就不行，韓國瑜特點是反應很快，如何用優點跟他善於說動人民的心，這是他的優勢，如何在優勢得分，年輕人去年這麼捧你，要把年輕人抓回來，現在必須就要多管齊下。

(中時 )