內政部今天舉辦「2019自駕車用高精地圖國際研討會」，內政部次長花敬群出席時表示，今年已完成高精地圖相關產業標準，自駕車用高精地圖不僅是自駕車運行的基礎，更是提升安全性的重要依據，未來也將發展即時動態地圖，強化我國自駕車的發展。

內政部表示，去年立法院通過「無人載具科技創新實驗條例」，將無人載具實證上路計畫列為新興重點政策。今年內政部在行政院科技會報辦公室指導下，和經濟部、科技部及國家發展委員會跨部會合作，共同執行自駕車技術研究發展計畫。

內政部這一年來，已探討高精地圖相關運用，像是車圖合一介接，AI智慧製圖、高精地圖與智慧運輸整合等領域，未來也將發展即實動態地圖，持續跨部會、跨產業界相互交流合作，共創未來智能的世界。

內政部指出，今天研討會除邀集國內產官學研各界專家學者座談交流外，也配合政府新南向政策，邀請東協貴賓參與，以及國際大廠專家出席分享，共超過200人參與，相互交流自駕車研究成果，協助我國產業升級接軌及智財權佈局。

(中時 )