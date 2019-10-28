山東一名67歲退休女醫生自然受孕，替68歲黃姓老公生下一名女嬰，並取名「天賜」，引發大陸網友熱議。據了解，這對夫婦早有一兒一女，都已超過30歲，日前得知老媽懷孕，長女氣到撂話：生下就斷絕關係！

山東棗莊這名67歲田姓婦人，25日在棗莊市婦幼保健院產下女嬰，女嬰重2500公克，母女均安；田婦26日由 ICU轉入普通病房，臉色紅潤，狀態不錯。據《棗莊日報》報導，這是中國大陸最高齡自然懷孕，而金氏紀錄自然受孕最大年齡是57歲，田婦年紀遠遠超過這個紀錄，也引來各界質疑其真實性。

據了解，田婦是棗莊市婦幼保健院一名退休醫生，早已有一兒一女，均超過30歲，兩人都反對母親生下這個孩子，長女甚至還說如果生下來就和父母斷絕關係。而在病房內，除了黃姓丈夫，不見其他親屬來探望。

黃男開心將孩子取名「天賜」，田婦表示，當初出血以為得病而四處求醫，誰知做超音波發現懷孕，自己也難以置信。田婦原本不打算生下孩子，但丈夫堅持要生。

不過，田婦自然受孕說法，引發各界質疑。據高危產科一名醫務人員透露，「這個自然受孕肯定是她說的，我們檢查就是發現她懷孕了」。

(中時電子報)