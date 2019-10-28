美國總統川普宣布美軍擊斃伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪，消息發布過程充滿渲染，迥異於當年總統歐巴馬宣布擊斃蓋達組織首腦賓拉登時的嚴謹與反思態度及用詞。

「華盛頓郵報」報導，歐巴馬2011年在宣布美軍特種部隊格殺賓拉登後，發表莊嚴談話，並向美國民眾宣告：美國將戰勝恐怖分子，並堅守理想作為「一個在上帝領導下、所有人享有自由和正義的牢不可破國家」。

但川普今天宣布擊斃巴格達迪時，風格與歐巴馬迥然不同，以慣有的逞能作風展開他對巴格達迪的羞辱，稱對方「死得像條狗、像個懦夫」。

若說歐巴馬當時在白宮十字廳（Cross Hall）的9分鐘談話凸顯用字嚴謹、訴求恆久的美國價值，那川普今天在白宮外交接待廳的50分鐘表演，則滿是刻意的作秀風格、鄙俗用字和大發個人牢騷。

時間拉回到2011年5月1日，當天美軍的海豹部隊於巴基斯坦的阿伯塔巴德（Abbottabad）夜襲行動中格殺賓拉登，並秘密地處理掉他的屍體。當時歐巴馬與高階幕僚在白宮戰情室看著沙沙的直播畫面，在美軍行動的消息開始流出後，歐巴馬的幕僚們才提醒媒體，當晚歐巴馬會有要事宣布。

歐巴馬宣布完後也未接受記者提問。

反觀這回，川普昨晚就推文「有非常大條的事剛已發生」大肆嚷嚷，白宮與媒體聯繫的辦公室旋即宣布川普11小時後將做「重大宣布」。

川普發表完8分半鐘事前備妥的聲明後，整整回答40分鐘記者提問，滔滔不絕詳述突襲行動、作戰細節，還以「哭哭啼啼」一詞貶抑帶著孩子一起自殺的巴格達迪。

批評者揣測，川普之所以搶戲般地演出，凸顯他想轉移眾議院民主黨人對他發動的彈劾調查。川普自己也說，他早先的預告式推文，是想預先給記者大大提醒「以免記者們跑去打高球或網球」。

在擊殺賓拉登時擔任中情局官員、後在歐巴馬任內轉任國家安全會議發言人的普萊斯（Ned Price）說：「就某種程度而言，川普是千方百計要藉此大大作秀，而非當成一個反思與認知的莊嚴時刻。」

歐巴馬時期擔任過代理中情局長的莫瑞爾（Michael Morell）也在哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目裡說：「川普提供一堆細節，讓我對他的所作所為有點感冒，因為這會啟發到部分極端分子。」

(中央社)