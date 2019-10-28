前國民黨主席、新北市長朱立倫28日陪七星區立委候選人李永萍到九份老街拜票，並指出，李永萍選的七星區是他經營8年、侯友宜市長持續深耕的地方，所以未來李永萍當選後，對市政建設，會有很大的幫助。（李永萍辦公室提供／吳康瑋新北傳真）

前國民黨主席、新北市長朱立倫28日陪七星區立委候選人李永萍到九份老街拜票，並指出，李永萍選的七星區是他經營8年、侯友宜市長持續深耕的地方，所以未來李永萍當選後，對市政建設，會有很大的幫助。（李永萍辦公室提供／吳康瑋新北傳真）

前國民黨主席、新北市長朱立倫28日陪七星區立委候選人李永萍到九份老街拜票，並指出，李永萍選的七星區是他經營8年、侯友宜市長持續深耕的地方，所以未來李永萍當選後，對市政建設，會有很大的幫助。（李永萍辦公室提供／吳康瑋新北傳真）

前國民黨主席、新北市長朱立倫28日陪七星區立委候選人李永萍到九份老街拜票，並指出，李永萍選的七星區是他經營8年、侯友宜市長持續深耕的地方，所以未來李永萍當選後，對市政建設，會有很大的幫助。（李永萍辦公室提供／吳康瑋新北傳真）

前國民黨主席、新北市長朱立倫28日陪七星區立委候選人李永萍到九份老街拜票，被問到國民黨總統候選人韓國瑜近日提出會推動青年學子免費出國遊學的政見，朱立倫表示肯定，並為其釐清指出，韓國瑜要講的意思應該不是說所有學生都要去交換，而是會將原有青年遊學制度更擴大辦理，並且因會牽涉到每名學生的意願、專長及興趣不同，朱說「我們可以努力讓更多學生去國外交換，至少我覺得倍增、十倍增都有可能。」

現場有記者追問朱立倫，有關韓國瑜取消選前訪美行程，他會不會再代表韓國瑜訪美，朱立倫則笑著回說，他8月已經跑了一趟華府，該見的也都見了、該說的也都說了，更向美國傳達韓國瑜、國民黨的「親美立場」與中華民國主權及民主自由的堅持，他說不管美國國務院、白宮或重要智庫，都對這些都非常清楚，不須再重提。

朱立倫與李永萍走訪九份老街品嚐油蔥粿、芋圓，途中有記者詢問朱立倫「你現在似乎是國民黨的大母雞！」，朱立倫馬上否認表示，國民黨唯一的母雞就是韓國瑜，他只是助選員，像李永萍這些好朋友在新北市深耕基層，未來推動區域發展，當然需要有經驗的人，來多加鼓勵、打氣。他並指出，李永萍選的七星區是他經營8年、侯友宜市長持續深耕的地方，所以未來李永萍當選後，對未來要推動整個地區的觀光發展、市政建設，會有很大的幫助。

李永萍說，韓國瑜市長一站一站的排，從南到北，到新北市的時間也有接到訊息了，所以他一定會到她的選區來，她很有信心。

李永萍也說，韓國瑜從南到北一站站的安排，到新北市的時間也有接到訊息了，有信心一定會來站台，她更指出，自己與朱立倫都是留美，並是他的學妹，對於韓國瑜提出擴大辦理國大經驗學生交換政策，她非常擁護，更表示，這也是解決台灣學生擴展國際觀，增加競爭力的好方法。

前國民黨主席、新北市長朱立倫28日陪七星區立委候選人李永萍到九份老街拜票，並指出，李永萍選的七星區是他經營8年、侯友宜市長持續深耕的地方，所以未來李永萍當選後，對市政建設，會有很大的幫助。（李永萍辦公室提供／吳康瑋新北傳真）

前國民黨主席、新北市長朱立倫28日陪七星區立委候選人李永萍到九份老街拜票，並指出，李永萍選的七星區是他經營8年、侯友宜市長持續深耕的地方，所以未來李永萍當選後，對市政建設，會有很大的幫助。（李永萍辦公室提供／吳康瑋新北傳真）

前國民黨主席、新北市長朱立倫28日陪七星區立委候選人李永萍到九份老街拜票，並指出，李永萍選的七星區是他經營8年、侯友宜市長持續深耕的地方，所以未來李永萍當選後，對市政建設，會有很大的幫助。（李永萍辦公室提供／吳康瑋新北傳真）

前國民黨主席、新北市長朱立倫28日陪七星區立委候選人李永萍到九份老街拜票，並指出，李永萍選的七星區是他經營8年、侯友宜市長持續深耕的地方，所以未來李永萍當選後，對市政建設，會有很大的幫助。（李永萍辦公室提供／吳康瑋新北傳真）

(中時 )