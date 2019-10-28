美軍突襲ISIS最高領袖巴格達迪住所後的現場

美國總統川普說，在敘境美國特戰隊周末無懈可擊，危險而英勇的夜間突襲行動中，伊斯蘭國（ISIS）創立者兼最高領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已經死亡。

據《航空家》（Aviationist）網27日報導，雖然巴格達迪面對美軍追殺，最後自爆了結性命的消息傳遍全球，但至今美軍對突襲行動的細節卻隻字未提。不過，從川普的聲明和各方媒體的報導，仍能窺得蛛絲馬跡。

國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）在NBC的新聞節目「會見新聞界」（Meet The Press）中透露，這次行動的代號是受到美國女志工凱拉‧穆勒（Kayla Mueller）所啟發。她在遭ISIS好戰分子綁架後，曾被巴格達迪強暴，並飽受酷刑折磨，2015年慘遭殺害，結束了26年的短暫人生。也因此，歐布萊恩說，美國參謀首長聯席會議主席就把這次突襲行動命名為「凱拉‧穆勒」。

(中時電子報)