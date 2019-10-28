M1A2T戰車下月簽發價書 14:042019/10/28 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陸軍參謀長楊海明在立法院証實將在11月簽發價書。呂昭隆攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 我向美採購108輛M1A2T戰車，陸軍參謀長楊海明在立法院証實將在11月簽發價書。立法院國防委員會今天審查國防預算，國民黨立委江啟臣詢及是否在下月簽署發價書（LOA），楊海明回應「是」。 軍方向美採購首批108輛M1A2T戰車，108年為機密預算，但109年改列公開預算，一共編列新台幣405億2415萬元，全案從108年開始、執行至116年，109年編列45億元。 (中時 ) #預算 #戰車 #發價書 #國防 #立法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 全訊今年營收 有望創新高 04:102019/10/24 產業特刊 F-16V重大進展 嚴德發：已收到美方發價書 15:082019/10/24 政治 蘇貞昌指死刑就該執行 國際人權聯盟：廢死前應暫緩執行 19:092019/10/25 生活 王金平告別立法院演說 各黨立委送花致意 18:552019/10/25 政治 王金平嗆不輔選 韓國瑜竟讚美「公道伯」三個字 00:112019/10/26 政治 美國2019財年赤字創七年新高 23:062019/10/26 財經 挺韓當總統 送張志明進立法院 04:102019/10/27 政治要聞 記者祝賀王金平代表親民黨選總統 王金平連答... 12:032019/10/27 政治 韓國瑜國防政見出爐 大力投資軍事教育 22:342019/10/27 軍事 採‧訪‧線‧上－那些如同棄兒般 沒人理會的法案… 04:102019/10/28 產業特刊 軍事熱門新聞 用了牛刀！美軍追殺IS領袖大動員 - 戰略 36架！撇F-35 土要買俄蘇-35 - 軍事 狂砸2,000億 美雇多國戰機練空中纏鬥 - 軍事 法國始建最新巡防艦 有獨特衝角艦首 - 軍事 保證2024前部署！美航母福特號海試 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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