我向美採購108輛M1A2T戰車，陸軍參謀長楊海明在立法院証實將在11月簽發價書。立法院國防委員會今天審查國防預算，國民黨立委江啟臣詢及是否在下月簽署發價書（LOA），楊海明回應「是」。

軍方向美採購首批108輛M1A2T戰車，108年為機密預算，但109年改列公開預算，一共編列新台幣405億2415萬元，全案從108年開始、執行至116年，109年編列45億元。

(中時 )