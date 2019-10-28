10月26日由中國下一代教育基金會主辦的”「家校協同 立德樹人」2019生態中國體驗教育歡樂季”在上海市海灣國家森林公園百鳥湖畔啟動，這項「興生態文明之風，走健康成長之路」惠及廣大青少年的體驗教育正式拉開了帷幕。開幕現場冠蓋雲集，出席本次活動的貴賓有中國關工委副主任、教育部關工委副主任、中國下一代教育基金會理事長王萍，中國關工委辦公室主任陳江旗，原教育部政策法規司司長、國家督學、中國教育發展戰略學會（法人）執行會長孫宵兵、上海市教育系統關工委副主任兼秘書長陳其昌、中國關工委辦公室綜合處處長董彬彬、未來網常務副總編輯信天昊、中化集團熊貓指南毛峰、中國下一代教育基金會秘書長助理王瀟、上海迪士尼度假區對外事務經理朱寧、青少年項目經理張瑛、知名青年教育專家陳敬鐘、浙江省平陽縣關工委執行主任溫從武以及相關省市關工委、上海市奉賢區人民政府代表、社團組織代表、企事業代表、教師以及來自貴州、上海奉賢區低收入學生家庭代表等，相聚上海海灣國家森林公園生態中國體驗教育基地，共同見證生態中國體驗教育項目邁入新時代、開啓新征程。伴隨著「歡樂季」的啓動，孩子們的幸福童年也隨之開啓。

中國下一代教育基金會理事長王萍宣布歡樂季正式啟動（圖/張厚煒）

中國關工委辦公室主任陳江旗在啓動儀式上表示，在中國關心下一代工作委員會指導下，生態中國體驗教育項目旨在貫徹落實國務院關於「生態文明教育要從娃娃和青少年抓起，從家庭、學校教育抓起，把生態文化納入國民教育體系，將生態文化作為現代公共文化服務體系建設的重要內容，創作一批文化作品，創建一批教育基地」的指示精神，進一步做好少年兒童教育引導和關愛保護工作，推動少年兒童生態文明教育，探索「教育通過體驗融入家庭、融入社會」的新形式和新方法，在孩子心中牢固樹立「生態報國、生態強國、建設美麗中國、服務人類、創造未來」的宏偉理想。

中國下一代教育基金會生態中國體驗教育項目管委會執行主任兼秘書長馮航介紹了生態中國體驗教育項目的設立過程：他表示從三年前的一個概念，到今天誕生了雙基地格局的上海模式，生態體驗教育實現了從「夢幻城堡到仰望星空」的人文生態和自然生態相結合，中西文化相融合。回顧所經歷的點點滴滴，馮航也堅信，生態中國體驗教育項目團隊有信心、有能力，在各級政府部門、關工委、教育部門及社會各方力量的支持下，以新時代生態文明建設理念為主線，不斷探索創新研發既能符合中國國情，又能滿足人民群眾對美好生活嚮往需求的生態文化體驗教育產品，從而為「堅持立德樹人，著力培養擔當民族復興大任的時代新人」作出應有的貢獻。

透過體驗式的教育活動，讓小朋友的學習不在是一成不變填充式的。（圖/張厚煒攝）

據了解，本次生態中國體驗教育歡樂季活動，將用三個月的時間，按照「五育並舉」原則，組織大陸相關省市學生，在上海迪士尼度假區和上海海灣國家森林公園生態中國體驗教育基地體驗 「家風生態主題」、「自然生態主題」、「音樂生態主題」、「美術生態主題」及「體育生態主題」的教育課程。對於每個孩子都有權擁有一個幸福的童年。但什麼樣的童年才算幸福？生態中國體驗教育歡樂季給出這樣一份參考答案：重體驗，重歡樂，與大自然融為一體，在遊樂中學會技能，懂得道理。在課程設計上面，針對「玩」與「學」的界限不再對立分明，而「教」與「學」之間也有了緊密互動。老師帶著孩子們在樹林里捉蟲，在野外觀察鳥，在森林里認識各類常見或不常見的植物，甚至孩子們在不經意間看見馬蜂窩、毒蘑菇時老師都會發散開來多講幾句……一步一個知識點，每一點都激發著孩子們的求知慾。提問，不再是困難的事，而是自然的流露。在教育理念的數次更新迭代中，體驗式教育越來越被重視。回到自然去，回到主動求知的互動模式中，不僅「小眼鏡」「小胖墩」難題將被化解，更在有意無意間深諳教育教育規律。

接下來，歡樂季還安排了一系列的活動，將舉辦相關的研討會，邀請教育專家、學者、青少年成長專家、教育部門負責人以及致力於孩子健康成長和教育事業的企業家們齊聚，共同深化研討體驗教育和教育公益事業的發展，並討論如何普惠全國的青少年。而本次歡樂季的相關內容正好提供了研究的生動樣本。

(中時電子報)