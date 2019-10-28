2020總統大選進入倒數70幾天，國民黨總統候選人韓國瑜民調卻始終低迷，對此，國民黨台南市議員謝龍介卻信心滿滿表示，韓國瑜已經有新打法，未來造勢會搭配空拍機，讓大家看清韓國瑜實力，讓綠營嚇死！

據《聯合報》報導，對於韓國瑜的選情，謝龍介指出之前的造勢，都受到民眾歡迎，其氣勢已讓民進黨受到驚嚇！現在韓國瑜造勢，一定都會搭配空拍機，讓大家知道韓真正的基層實力，用這種方法，一定能扭轉目前落後的局勢，轉守為攻，贏得2020大選！

(中時電子報)