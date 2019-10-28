韓選戰新打法 謝龍介大讚：民進黨嚇死了！ 13:352019/10/28 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜鳳山造勢，氣勢驚人。（圖／韓國瑜競選團隊提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020總統大選進入倒數70幾天，國民黨總統候選人韓國瑜民調卻始終低迷，對此，國民黨台南市議員謝龍介卻信心滿滿表示，韓國瑜已經有新打法，未來造勢會搭配空拍機，讓大家看清韓國瑜實力，讓綠營嚇死！ 據《聯合報》報導，對於韓國瑜的選情，謝龍介指出之前的造勢，都受到民眾歡迎，其氣勢已讓民進黨受到驚嚇！現在韓國瑜造勢，一定都會搭配空拍機，讓大家知道韓真正的基層實力，用這種方法，一定能扭轉目前落後的局勢，轉守為攻，贏得2020大選！ 投票》你是否支持韓國瑜平等對待陸、外配，取得身分證都改為4年？ (中時電子報) #2020大選 #總統 #韓國瑜 #謝龍介 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜「五力」進攻！他預言：將支支射中蔡英文要害 08:092019/10/24 政治 他怒飆韓十分鐘 網驚知識藍不演了！ 08:592019/10/25 政治 韓民調太恐怖 趙少康成箭靶 08:522019/10/26 政治 韓國瑜強得可怕！他曝：韓兩套心法打遍天下無敵手 10:592019/10/26 政治 韓背上蓋天后宮官印 韓國瑜：公費遊學一年非吹牛 10:222019/10/27 政治 分析蔡韓民調後...他冒出這句話 網驚喊：選情告急 15:592019/10/27 政治 直球對決 韓接招青年辣提問！可以討厭我 但請聽我的政策 04:102019/10/28 政治要聞 韓造勢太可怕！他坦言：小英選情悲觀了 08:582019/10/28 政治 最新民調 蔡英文、韓國瑜差距縮小逾5％ 11:172019/10/28 政治 韓國瑜請假 綠委開記者會：胡謅了兩周 12:332019/10/28 政治 政治熱門新聞 韓選戰新打法 謝龍介大讚：民進黨嚇死了！ - 政治 蔡英文三峽造勢空拍照曝光？網驚：高民調! - 政治 訪澎湖這景象 港媒驚：韓國瑜的母雞效應開始了！ - 政治 看完最新民調...王浩宇嚇到說這句！網傻眼 - 政治 最新民調 蔡英文、韓國瑜差距縮小逾5％ - 政治 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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