新竹市消防局28日舉行「消防局救護車聯合捐贈典禮」，包括洪志銘、陳煥照與已過世的清泉寺釋專慈法師各捐1輛救護車予新竹市消防局。（陳育賢攝）

義消總隊長鄭宏輝表示，消防法所定3大任務，其中緊急救護就是其1，全市1年有1萬8000多件救護工作，相當辛苦，他更要為警義消爭取退避權、調查權、義消入法，保障救災弟兄的權益。（陳育賢攝）

新竹市消防局28日舉行「消防局救護車聯合捐贈典禮」，光是近期就有3輛、總值超過1000萬的救護車加入守護市民行列，捐贈者包括洪志銘、陳煥照與已過世的清泉寺釋專慈法師，而4年多來市府與民間更投入超過2億添購裝備，一同為守護城市。

副市長沈慧虹表示，這次捐贈救護車的市民陳煥照及洪志銘都對父母有著濃濃思念之情，在行善助人之時，也同時表達著對已故至親養育之情的懷念，希望藉由回饋社會的方式，回報父母之恩。

而已故釋專慈法師，在世時即長期捐贈消防局救護器材，自2003年至2019年期間，捐贈金額累計達798萬，雖已圓寂，過世前思思念念的仍是要持續行善，遺愛人間。

捐贈者代表汪元山表示，近來有些交通事故是沒有禮讓救護車，導致救護車損壞，他們就是盡一已之力捐獻救護車給消防局，有能力去執行救護工作就對了。

義消總隊長鄭宏輝表示，消防法所定3大任務，其中緊急救護就是其1，全市1年有1萬8000多件救護工作，相當辛苦，感謝市府對於消防工作的支持，將消防人力從262人擴增至306人，更投入1.47億經費購買各式消防車及救災裝卷保障消防人員安全。

另外，他更要為警義消爭取退避權、調查權、義消入法，保障救災弟兄的權益、照顧警義消家庭。

消防局長李世恭指出，竹市消防局近年在急救案件表現出色，到院前無呼吸、心跳的OHCA患者，經消防員搶救，自今年1月起的329件OHCA救護案件，成功救活人數83人，急救成功率達25.2％。

到院前心肺功能停止患者康復出院人數27人，康復率達8.2％，均高於全國平均值，特別感謝捐贈者們對於消防局平時工作付出的努力給予支持與肯定，默默地為幸福城市造就更多的幸福。

另，透過同仁平時的訓練及教官群的指導，與新竹市醫療機構無縫接軌合作，分析疑似心肌梗塞案件52件，成功救援7位急性心肌梗塞患者完全康復出院。

(中時 )