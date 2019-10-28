捷運環狀線通車在即，新北市議員黃俊哲28日質詢，對於新北環狀線噪音問題時好時壞，要求市府加裝「輕量型」全罩或半罩的隔音設施。新北市長侯友宜說，若可行就會去做，甚至可以融入歡樂耶誕城的佈置。

捷運環狀線第一階段於25日完成初勘，預計年底通車，黃俊哲播放影片，指出噪音問題仍時好時壞，希望市府能夠徹底協助解決噪音問題。

侯友宜答詢時表示，降噪工程如有需要，該花的錢就要花。議員建議可參考輕量化半罩式隔音牆，除具備降噪功能，也能增添裝飾特色，侯也請捷運局與北捷進行評估是否裝設，若土建等條件許可，即便趕不上通車時程，也可於日後補行施作，絕對要讓捷運環狀線符合市民期望。

捷運局長李政安說，自動噴灑潤滑油的設備已經設置完畢，也至現場測得尖銳噪音明顯改善，近期有噪音出現是因為捷運車輛有時還未依照班次行駛，未來營運時就不會出現噪音問題。

李政安也說，環狀線初勘12項待改進項目也將在兩周內解決，朝年底如期通車的目標努力。

(中時 )