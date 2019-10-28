國立虎科技大學動力機械系教授林世章團隊研究出快速加工技術，不必經過發酵，透過烘乾方式就地將禽畜糞乾燥成有機肥。（許素惠攝）

由禽畜糞快速乾燥固化的有機肥無臭，且不易受潮，好存放。（許素惠攝）

禽畜糞處理是畜養業者最困擾的，國立虎科技大學動力機械系教授林世章團隊研究出快速加工技術，不必經過發酵，透過烘乾方式，畜養業者能就地將禽畜糞乾燥並固化成有機肥，整套技術裝置10小時就能處理5公噸禽畜糞，且產出的有機肥無臭又易保存。

雞糞的肥效很高，但使用生雞糞產生的臭味、孳生蚊蠅等環境汙染問題，令人詬病，加上目前製造過程多以發酵方式處理為有機肥，土地堆置及時間成本較高，使得農民無法使用到價廉物美的禽畜糞有機肥。

林世章指出，該團隊開發的禽畜糞快速有機質肥料化裝置，不必經過長時間的發酵過程，改以乾燥方式就能將禽畜糞製成有機肥，而且養分不流失，產製出來的有機肥有棒狀和條狀，易於保存不易受潮又無臭味。

林世章表示，該技術可以免除畜養業者運輸禽畜糞到有機肥製造工廠，經由裝置自己就能就地把禽畜糞製成有機肥，若以養10萬隻雞的牧場來算，1批次養30天約產生9至12公噸的生雞糞，只需18至24小時，非常方便且環保。

(中時 )