法國羽球公開賽女單決賽韓國安洗瑩擊敗西班牙馬琳奪冠。(影片嵌入自BWF官方臉書)

今年大放異彩的韓國羽球新生代好手安洗瑩，在WF世界羽聯巡迴賽超級750級法國公開賽女單決賽，擊敗本季傷癒復出的西班牙名將馬琳（Caroline Marin），以17歲又264天成為該等級賽事最年輕冠軍，也加入戴資穎等現今羽壇球星的行列，成為青少年時期就於BWF賽事奪冠的球員。

BWF法國站女單決賽，安洗瑩在落後一局的劣勢下以16比21、21比18、21比5力克4強賽擊敗戴資穎的馬琳，安洗瑩也報了上一站丹麥賽8強戰3局飲恨馬琳的一箭之仇，賽後安洗瑩指出，自己從上一次交手學到經驗，掌控好自己的節奏，不用一定要像馬琳那麼有侵略性，也透過教練提醒，在後兩局放慢節奏，才一舉改變戰況。

安洗瑩並說，擊敗一流好手又奪冠非常開心，稱取勝利是她持續苦練的目標，也因為自己年輕無所畏懼，成了另一個在場上克敵的優勢。

視韓國單打一姐成池鉉為偶像的安洗瑩，也是繼2015年成池鉉於泰國公開賽封后之後，第一位在世界巡迴賽與超級系列賽等高層級賽事摘冠的韓國選手。

馬琳給予安洗瑩高評價，也認為自己在法國站的收穫已經很豐富，她表示：「決賽我試圖兩局就拿下勝利，因為我清楚一旦比賽進入第3局就會很難打了，但安洗瑩表現真的很棒，而我在第2跟第3局出現太多失誤。」

「不過這仍是我表現不錯的一周，我擊敗了奧原希望、伊瑟儂跟戴資穎三位頂尖選手，現在就是好好分析比賽狀況，持續提升我的狀態。」

法國站男單冠軍則由2016年里約金牌、大陸好手諶龍帶走，他以21比19、21比12擊退印尼克里斯提（Jonathan Christie），不但進帳個人本季首冠，也是睽違12個月再度奪冠；男雙冠軍為大會頭號種子、印尼組合吉德翁/蘇卡穆約，女雙冠軍為韓國李紹希/申昇瓚，混雙冠軍為印尼組合喬丹/奧塔薇安提。

(中時電子報)